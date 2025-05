​Fələstin məsələsində Türkiyə ilə ortaq fikirlərimiz var - Lavrov

Fələstin məsələsində Türkiyə ilə ortaq fikirlərimiz var.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla görüşdən sonra belə deyib. O bildirib ki, Qəzza və İordan çayının qərb sahilində baş verənlər qəbuledilməzdir. Lavrov nazir Fidanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini Moskvada qəbul etməkdən məmnunluğunu ifadə edib. Lavrovun sözlərinə görə, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Hakan Fidanla görüşü zamanı Moskvanın Türkiyə ilə birgə layihələr həyata keçirməkdə qərarlı olduğu mesajını verib.

Rusiyanın Ukrayna həllində verdiyi dəstəyə görə Türkiyəyə minnətdar olduğunu ifadə edən Lavrov, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqların davam etdirilməsində maraqlı olduğunu bəyan edib.

