Ukrayna sülh üçün şərtlər siyahısını ABŞ-yə təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ukrayna - Rusiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloq bildirib.

“Ukrayna sülh danışıqlarına başlamaq üçün irəli sürdüyü şərtləri rəsmi şəkildə ABŞ tərəfinə təqdim edib”, - o vurğulayıb.

