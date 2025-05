Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti 1 dollardan çox ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,29 ABŞ dolları azalaraq 66,43 ABŞ dollarına enib.

