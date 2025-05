İsmayıllı rayonunun Topçu kəndi ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında qeydə alınıb. Belə ki, "VAZ-2107" markalı avtomobil yolun təmir hissəsində dayanan çoxtonnajlı texnikaya çırpılıb. Nəticədə VAZ-ın sürücüsü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

