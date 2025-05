Hakan Fidan Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım etdi

Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan 28 May – Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Sizi Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.

Bu gün Prezidentimizlə birlikdə səfərdə olduğumuz Laçında Azərbaycan bayrağının Vətənin hər qarışında sərbəst dalğalanmasını görməkdən qürur duyuruq.

Müstəqillik uğrunda mübarizədə şəhid olan qəhrəmanlarımızın xatirəsini ehtiramla yad edir, fədakar qaziləri rəhmətlə yad edirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.