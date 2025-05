Türkiyədə bıçaqlanan Araz Musayev Antalyada Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər isə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.