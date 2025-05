İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatının mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Musaoğluya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun qardaşı Elnur Musayev 40 yaşında xərçəng xəstəliyindən vəfat edib.

O, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Komissiyasının əməkdaşı idi.

