Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Laçın Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimindən görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az paylaşımı təqdim edir:

