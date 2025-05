Bu ilin yanvar-mart aylarında Bakıda ümumi inşaat işlərinin 91,6%-ni qeyri-dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Statistika İdarəsindən bildirilib.

Birinci rübdə paytaxtda tikinti müəssisələrinin yerinə yetirdiyi inşaat işlərinin 85,5%-ni tikinti, yenidənqurma və genişləndirmə, 6,6%-ni əsaslı təmir, 4,%-ni cari təmir, 3,9%-ni isə sair tikinti işləri təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.