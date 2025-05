Elvin Hacıyevə vəzifə verildi - FOTO

Maliyyə Nazirliyinə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki bu barədə nazirlikdən bildirilib. Məlumata görə, may ayında etibarən Elvin Hacıyev Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin Təhlil və Koordinasiya şöbəsinin müdiri təyin olunub.

Qeyd edək ki, Elvin Hacıyev yeni vəzifəsinə qədər “Bakı Metropoliteni" QSC-nin Daxili audit departamentin rəisi olub.

Bundan əvvəl isə E. Hacıyev Auditorlar Palatası, İqtisadiyyat Nazirliyi, Hesablama Palatası və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

