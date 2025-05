"Qarabağ"la "Sabah" arasında keçiriləcək Azərbaycan Kubokunun final matçına 5000-dən çox bilet satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, mayın 31-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda təşkil olunacaq matç saat 19:00-da start götürəcək.

