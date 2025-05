Azərbaycanla ABŞ arasında iqtisadi-ticarət əlaqələri müzakirə olundu

Azərbaycan iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, senator Stiv Deyns ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında yazıb.

Bildirilib ki, tərəflər iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf istiqamətlərini müzakirə ediblər.

"Azərbaycanın Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında regional mərkəz kimi strateji mövqeyi, Orta Dəhliz layihəsinin perspektivləri, investisiya, enerji infrastruktur və sənaye sahələrində birgə təşəbbüslər barədə fikirlərimizi bölüşdük", - M.Cabbarov yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.