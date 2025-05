Azərbaycanın minifutbol millisi Bakıda keçirilən dünya çempionatında yarımfinala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elşad Quliyevin rəhbərlik etdiyi yığma 1/4 finalda İngiltərə ilə üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma yığmamızın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan finala gedən yolda Monteneqro ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

