Qərbi Azərbaycan Televiziyasının rəhbəri dəyişdirilib.

Metbuat.az Konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə jurnalist İsmayıl Yaşaroğlu təyin edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl həmin vəzifədə Ülviyyə Zülfüqar çalışırdı.

Sabah bu barədə rəsmi xəbərin yayılacağı gözlənilir.

