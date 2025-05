Süd vəzi xərçənginə qalib gəldikdən sonra beynində şiş aşkarlanan müğənni Şimal Gülən vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ifaçı 39 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, mayın 4-də vəziyyəti pisləşən müğənni xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Şimal 4 ildir xərçəngdən əziyyət çəkirdi.

