Azad edilmiş ərazilərdəki seçki məntəqələri tam bərpa edilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov qurumun bugünkü iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Qarabağa qayıdan seçicilərin qeydiyyatı ilə bağlı heç bir problem olmamasına çalışmaq lazımdır:

"Seçki məntəqələri ilə bağlı daimi ünvan verilməsi nəzarətdə saxlanmalıdır. Qarabağa köçən sakinlərin sayı siyahıda səhvlik etməyimizə əsas vermir. Biz azad olunmuş ərazilərə köçən şəxslərin adınən həm buradakı, həm də oradakı siyahıda olmamasına çalışmalıyıq. Çünki həmin ərazilərdə seçki məntəqələrini də tam bərpa edə bilərik".

