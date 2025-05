Ceyhun Bayramov BƏƏ-ni təbrik etdi

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov namizədinin BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) baş katibi vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini (BƏƏ) təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, C.Bayramov bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

"Bu nailiyyət BƏƏ-nin dünya turizminin formalaşmasında artan rolunu əks etdirir. Dostlarımıza yeni-yeni uğurlar və firavanlıq arzulayırıq", - məlumatda bildirilib.

Qeyd edək ki, yeni baş katib vəzifəsinə Şeyxa Nasir Əl Novais seçilib.

