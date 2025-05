Bu cəzalar sərtləşdirildi

Azərbaycanda dəmir yolu, su, hava nəqliyyatı, pilotsuz uçuş aparatları və ya hava nəqliyyatı vasitəsi kimi istifadə olunmayan digər hava gəmilərinin hərəkət və istismar təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına görə cəzalar sərtləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər edilib.

Prezident İlham Əliyev dəyişiklikləri təsdiqləyib.

Yeni dəyişikliklərə əsasən, iş və ya vəzifə fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq yuxarıda göstərilən nəqliyyat vasitələrinin hərəkət və istismar qaydalarına riayət etməyə borclu olan şəxsin bu qaydaları pozması nəticəsində ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmişin sağlamlığına ağır və ya az ağır xəsarət yetirildiyi halda:

-İki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutmaq və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququndan məhrum edilməklə,

-Beş min manatdan yeddi min manatadək cərimə,

-Yaxud iki ilədək islah işləri,

-və ya iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması,

-Yaxud iki ilədək azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılacaq.

Eyni zamanda, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən digər bir dəyişikliklə, orqanizmin funksiyalarının 61–100 %-i dərəcəsində pozulmasına görə əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərə, eləcə də əlilliyi olan uşaqlara ictimai işlərin tətbiqi qadağan edilib. Əvvəlki qanunvericilikdə bu məhdudiyyət yalnız 18 yaşına qədər əlilliyi olan şəxsləri əhatə edirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.