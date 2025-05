Dövlət İmtahan Mərkəzi ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına mayın 11-də keçirilən qəbul imtahanının (II cəhd) yekun nəticələrini elan edib.

Metbuat.az-ın Qafqazinfo.az-a istinadən məlumatına görə, imtahanda 3 nəfər 95.5 bal toplamaqla iştirakçılar arasında ən yüksək nəticəni göstərib.

Magistratura üzrə ən yüksək bal toplayanlar Aydan Süleymanova, Nicat Əliyev və Dilşad Musayevadır.

Fotoda: Aydan Süleymanova

Fotoda: Nicat Əliyev

Fotoda: Dilşad Musayeva

