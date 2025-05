Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, universitetin Təhsil fakültəsinin tələbəsi Nübar Cabbarova dünyasını dəyişib.

Mərhum qan xərçəngindən əziyyət çəkirmiş.

