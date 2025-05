Türkiyə Superliqasında çempion "Qalatasaray" mövsümün yekun oyununda "Başakşehir"lə üz-üzə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Beləliklə də, "Qalatasaray" cari çempionatı 95 xalla zirvədə tamamlayıb. "Başakşehir" isə 54 xalla ilk 5-liyi qapayıb və növbəti mövsüm ölkəsini UEFA Konfrans Liqasında təmsil edəcək.

