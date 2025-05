Bakıda voleybol festivalı keçiriləcək

İyunun 1-də Dənizkənarı Milli Park ərazisində voleybol festivalı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutacaq tədbir saat 10:00-da start götürəcək.

1 İyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə keçirilən festivalda 12 yaşadək voleybolçu qız və oğlanlardan ibarət komandalar iştirak edəcəklər.

Onlar arasında simvolik yarışlar və müxtəlif oyunlar təşkil olunacaq.

Tədbirin keçirilməsində məqsəd uşaqların idmana marağını artırmaq, sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və dostluq, komanda ruhu kimi dəyərləri təşviq etməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.