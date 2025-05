Bakı şəhəri Səbail rayonu Şıx çimərliyi yaxınlığında açıq sahədə quru ot yanır.

Metbua.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

