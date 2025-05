“Neftçi" yeddi futbolçusu ilə vidalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kluvdan verilən məlumata görə, Yeqor Boqomolski, Azər Əliyev, Azər Salahlı, Yuri Matias, Rəhman Hacıyev və Höccət Haqverdinin müqavilə müddəti başa çatıb. Bu oyunçularla sözləşmə yenilənməyib.

Həmçinin icarə müqaviləsi bitən Rüstəm Samiqullin məxsus olduğu “Sabah” klubuna qayıdıb.

