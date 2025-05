Antalyada bıçaqlanan Araz Musayevin xəstəxanadan son görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onu ziyarət edən yaxınları məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, mayın 28-də Muay Tay Federasiyasının prezidenti, 9 qat dünya çempionu Araz Musayev Antalyada bıçaqlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.