Amerikalı bəstəkar Alf Klauzen 85 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Hollywood Reporter" xəbər verir.

O, "The Simpsons" üçün musiqi partituraları üzərində işləməsi ilə tanınır.

