Yeni mövsümdən etibarən Azərbaycanı avrokuboklarda təmsil edəcək futbol klubları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son ölkə çempionu “Qarabağ” Çempionlar Liqasına ikinci təsnifat mərhələsindən başlayacaq.

“Sabah” isə Avropa Liqasında mübarizə aparacaq.

Başa çatan mövsümü ikinci pillədə yekunlaşdıran “Zirə” isə Konfran Liqasında çıxış edəcək.

Mövsümü 3-cü pillədə başa vuran “Araz Naxçıvan” da eyni hüquqa yiyələnib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.