Məşhur müğənni Rihannanın atası Ronald Fenti 71 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Page Six" məlumat verib.

Ronald Fenti mayın 31-i səhər saatlarında Los-Ancelesdə vəfat edib.

