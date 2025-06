Bakının Nizami rayonunun Nəsimi küçəsində qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, mübahisə zamanı ər kirayə yaşadıqları mənzildə arvadını döyərək öldürüb.

Hadisəni törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.



Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.

