Rusiyanın Bryansk vilayətində körpünün çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı yeddi nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.

Bölgənin qubernatoru Aleksandr Boqomazın sözlərinə görə, Bryansk vilayətində qatar hərəkəti zamanı dəmir yolu üzərindəki körpü partladılıb:

“Qatar qəzası nəticəsində xəsarət alanlar operativ şəkildə xəstəxanaya yerləşdirilib”.

