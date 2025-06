Yer kürəsində G4 sinfinə aid maqnit qasırğası müşahidə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Tətbiqi Geofizika İnstitutundan məlumat verilib.

Yerin maqnit sahəsinin pozulma dərəcəsi hazırda G3 səviyyəsindən G4-ə yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.