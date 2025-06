Ukrayna Rusiyanın İrkutsk və Murmansk vilayətlərindəki strateji aviasiya aerodromlarına hücum edən pilotsuz uçuş aparatlarının fotolarını yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Pautina" adlı əməliyyatın il yarıma hazırlandığı, əvvəlcə FPV PUA-larının, sonra isə mobil taxta konteynerlər Rusiyaya gətirildiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, bu gün Ukrayna Rusiyanın Murmansk, İrkuts, Ryazan və İvanovo vilayətlərindəki hərbi strateji aviasiya aerodromlarına PUA zərbələri endirib.

