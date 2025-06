Ukrayna Quru qoşunlarının komandanı Mixaylo Drapatiy ordunun təlim bölməsinə hücumdan sonra istefa qərarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat verib.

"Mən Ukrayna Quru qoşunlarının komandanı vəzifəsindən istefa verməyimlə bağlı hesabat təqdim etmək qərarına gəldim. Bu, faciəyə görə şəxsi məsuliyyət hissimin diktə etdiyi şüurlu addımdır".

