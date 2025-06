ABŞ səfirliyi minifutbol üzrə Azərbaycan milli komandasını dünya çempionu olması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında paylaşım olunub.

"Azərbaycanın minifutbol üzrə milli komandasını tarixdə ilk dəfə olaraq minifutbol üzrə Dünya Çempionatının qalibi olması münasibətilə təbrik edirik!", - paylaşımda deyilir.

