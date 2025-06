Ardanın yerinə ulduz futbolçu gəlir - "Real"dan radikal qərar

"Real Madrid” yarımmüdafiədə Arda Gülerlə rəqabət apara biləcək gənc alman futbolçunu heyətinə qatmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” "Ştutqart"ın futbolçusu Angelo Stillerin xidmətində maraqlıdır. İddialara görə, oyunçunun transfer edilməsini “Real”a klubun keçmiş futbolçusu Toni Kroos təklif edib. İddialara görə, “Real”ın yeni məşqçisi Xabi Alonso futbolçunun transferi üçün təlimat verib. Angelo Stiller Bundesliqada uğurlu mövsüm keçirib, ümumilikdə 46 matçda iştirak edib, 4 qol və 11 məhsuldar ötürmə ilə çıxış edib. Stiller topu əldən verməyən və gərginlik yaşamayan yarımmüdafiəçi kimi seçilir.

Məlumata görə, “Ştutqart”dakı futbolu ona "yeni Toni Kroos" ləqəbini qazandırıb. Angelo Stillerin transfer dəyəri 40 milyon avrodur.

