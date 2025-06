Azərbaycan Şahmat Federasiyasının hesabat-seçki konfransında qurumun baş katibi təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu posta yenidən yeniyetmələr arasında dünya çempionu, beynəlxalq qrossmeyster İlahə Qədimova seçilib. O, daha dörd il bu vəzifəni icra edəcək.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Mahir Məmmədov səsvermə nəticəsində dörd il müddətinə AŞF-nin prezidenti, Faiq Həsənov federasiyanın birinci vitse-prezidenti, Yaqub Hüseynov və Bəxtiyar Məmmədov isə vitse-prezident seçiliblər.

