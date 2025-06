Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin əmri ilə Rahim Mahir oğlu Hüseynov Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi İdarə Heyətinin sədr müavini vəzifəsinə təyin olunub.

O, hazırkı vəzifəsinə qədər Agentliyin Daxili nəzarət, audit, monitorinq və təhlil departamentinin müdiri vəzifəsində işləyib.

