Prezident İlham Əliyev Azərbaycan milli komandasının minifutbol üzrə dünya çempionatındakı qələbəsi ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Azərbaycana qələbələr yaraşır. Həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə, həm də idman arenalarında biz qələbə qazanan ölkəyik!"





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.