Alonsodan Arda barədə yeni qərar - Heyətdən "silib"

“Real Madrid” “Komo”da çıxış edən keçmiş futbolçusu Niko Pazı transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni məşçqi Xabi Alonso yarımmüdəfiə mövqeyi üçün 2 futbolçu transfer edilməsini tələb edib. İspaniya mətbuatında yer alan xəbər görə, Alonsonun bu qərarı onun Arda Gülerə güvənmədiyini ortaya qoyur. Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Real Madrid”in yarımmüdafiədə Arda Gülerlə rəqabət apara biləcək "Ştutqart"ın futbolçusu Angelo Stilleri transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

İddialara görə, oyunçunun transfer edilməsini “Real”a klubun keçmiş futbolçusu Toni Kroos təklif edib. İddia edilir ki, “Real”ın yeni məşqçisi Xabi Alonso futbolçunun transferi üçün təlimat verib.

