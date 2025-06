II ordu korpusunun sabiq komandiri, general-leytenant Mayis Bərxudarova ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın Qafqazinfo.az-a istinadən məlumatına görə, Mayis Bərxudarovun atası Şükür Bərxudarov vəfat edib.

Şükür Bərxudarov bu gün axşam saatlarında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Mayis Bərxudarov 44 günlük Vətən müharibəsində ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən ən çox medalla təltif edilən yüksək rübətli zabitdir.

