Göyçayda kişi evində ölü tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bığır kəndində yaşayan Kərimov Akif Xeyrulla oğlu yaşadığı evdə ölü aşkarlanıb.

Onun hansı səbəbdən ölməsi faktı araşdırılır.

