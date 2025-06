Yeni mövsümdə Türkiyə Superliqasında mübarizə aparacaq “Kocaelispor”un yeni baş məşqçisi məlum olub.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə tanınmış mütəxəssis Səlçuk İnan gətirilib. Onunla 1+1 illik müqavilə imzalanıb.

Səlçuk İnan son olaraq “Qaziantep” komandasında işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.