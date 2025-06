Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) 28-ci qanunverici dönəmin ikinci dövrəsinin sədri seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 5 namizədin yarışdığı seçkilər gizli səsvermədə Ədalət və İnkişaf Partiyası (AK Partiya) hazırkı TBMM sədri və İstanbuldan deputat Numan Kurtulmuş 329 səs toplayaraq yenidən TBMM sədri seçilib.

