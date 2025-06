Türkiyənin xarici işlər naziri Fidan Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında İstanbulda keçirilən görüşdən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hakan Fidan İstanbulda nümayəndə heyətlərinin peşəkar yanaşma nümayiş etdirdiyini bildirib. O bildirib ki, müzakirələr zamanı təhqirlər, ittihamlar və sair olmayıb.

