İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəisi Mətin Eynullayevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun qardaşı Şahin Eynullayev vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.