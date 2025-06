Respublikanın sabiq hərbi prokuroru, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Xanlar Vəliyev metroda görüntülənib.

Metbuat.az Azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, o, ötən gün axşam saatlarında metronun “İçərişəhər” stansiyasından istifadə edib.

Qeyd edək ki, 2005-ci ildən Azərbaycanın hərbi prokuroru olan Xanlar Vəliyev cari il aprelin 8-də təqaüdə göndərilib. Aprelin 11-i isə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin olunub.

