Tramp və Putin telefon danışığı apardı

ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Donald Tramp açıqlama verib. O Putinlə 1 saat 15 dəqiqəlik telefon danışığı apardığını açıqlayıb. Tramp açıqlamasında Putinlə Ukraynanın Rusiyadakı hava limanlarına hücumunu da müzakirə etdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, İstanbulda Rusiya və Ukrayna arasında toplantı keçirilmişdi. Tərəflər bir sıra məsələlər barədə razılığa gəlindiyini açıqlamışdı. İstanbul görüşündən əvvəl Ukrayna Rusiyanın strateji obyektlərinə hücum təşkil etmişdi.

