Azərbaycanlı futbolçu Vüsal İsgəndərli çıxış etdiyi Türkiyə təmsilçisi "Boluspor"dan ayrılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə yarımmüdafiəçi sosial şəbəkə hesabında bildirib.

O, paylaşımında "hər şey üçün təşəkkürlər, "Boluspor" sözlərini yazaraq ayrılığa işarə edib.

Qeyd edək ki, 29 yaşlı futbolçu 2024-cü ildən "Boluspor"da çıxış edirdi.

