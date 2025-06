Amerika Birləşmiş Ştatları BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzza zolağında dərhal atəşkəs tələb edən qətnamə layihəsinə veto qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qətnamə layihəsini BMT Təhlükəsizlik Şurasının on qeyri-daimi üzvü hazırlayıb.

Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasında qətnaməni dəstəkləməyən yeganə ölkə olub.

