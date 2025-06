Sabah saat 10.00-dan 24.00-a qədər İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Data Mərkəzində profilaktik tədbirlərin aparılması ilə əlaqədar qurumun rəsmi internet saytı (www.taxes.gov.az) və İnternet Vergi İdarəsinin (https://www.e-taxes.gov.az/, https://new.e-taxes.gov.az) təqdim etdiyi elektron xidmətlərdən istifadə etmək mümkün olmayacaq.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Dövlət Vergi Xidməti yarana biləcək narahatçılığa görə üzr istəyib.

